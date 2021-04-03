С 5 апреля в Томской области запрещен проезд по понтонному мосту через Яю

Томская область активно готовится к прохождению ледохода и весеннему паводку

Портал администрации Томской области сообщает об очередных ограничениях: с 5 апреля прекращается движение по понтонному мосту через реку Яя у села Больше-Дорохово в Зырянском районе.

Движение по понтонному мосту будет закрыто для подготовки к прохождению ледохода. Два существующих понтона очистят ото льда и демонтируют на время прохождения паводковых вод.

Затем, после прохождения основной волны паводка, мост будет заново смонтирован.

Движение автотранспорта на период демонтажа понтонов будет обеспечивать железобетонный мост, транспортная нагрузка которого составляет не более 15 тонн.