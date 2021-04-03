Коронавирус в Томске: +25 новых случаев заражения

Количество новых заболевших коронавирусом в Томской области остается на одном уровне

Сегодня, 3 апреля, в Томской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 470 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 43 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 30 393 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,11.

За последние сутки в стране выявлено 9 021 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 384 пациента скончались, 9 618 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 572 077 человек, 100 017 скончались, 4 195 869 выздоровели.