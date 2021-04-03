Сколько стоит перелет из Томска в Москву: Минтранс России опроверг рост цен на авиабилеты

В министерстве утверждают, что цены на авиабилеты по России по ряду направлений даже снизились. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Данные о росте цен на авиабилеты, представленные агрегаторами, не отражают реальное положение дел, заявили в Минтрансе России. В действительности цены снизились, сообщила 2 апреля пресс-служба министерства.

– Информация, представленная агрегаторами по продаже авиабилетов о якобы росте цен по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Подобные некорректные заявления наблюдаются каждый год перед наступлением сезона отпусков, – говорится в сообщении ведомства. – Министерство транспорта отмечает снижение цен по целому ряду направлений в России. Уровень цен на авиабилеты на июнь 2021 года по сравнению с уровнем 2019 года снизился.

Например, по направлению Москва – Томск стоимость перелета снизилась на 14%. Авиарейсы из столицы в Ростов-на-Дону стали дешевле на 22%, в Сыктывкар – на 12%, в Кемерово – на 18%, в Новосибирск и Екатеринбург – на 10% и т. д.

– Авиакомпании отмечают, что осуществленные продажи на период с апреля по июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле, чем за аналогичный период 2019 года, – уточняет пресс-служба Минтранса. – Снижение подтверждают компании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «S7» и большинство других авиаперевозчиков.

Напомним, накануне газета «Известия», ссылаясь на данные агрегаторов для путешественников, сообщила, что стоимость авиабилетов в некоторые города России с вылетом в апреле-июне выросла на 15-120% по сравнению с 2019 годом. В частности, утверждалось, что билеты по маршруту Москва – Томск за этот период подорожали на 91%.