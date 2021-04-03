В субботу и воскресенье в Томске будут работать ярмарки выходного дня

Сельские районы вокруг Томска постоянно поставляют в город свои продукты. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает сайт мэрии Томска, в субботу и воскресенье горожан приглашают посетить ярмарки выходного дня. Жители областного центра смогут приобрести дикоросы и продукцию от крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий из Первомайского, Кожевниковского, Кривошеинского, Зырянского, Асиновского, Шегарского и Томского районов.

Самые востребованные круглогодичные ярмарки работают по адресам: ул. Набережная реки Томи, 29а, ул.Б. Куна, 20, пр. Академический, 13, а также на ул. Мокрушина, 9. С полным списком адресов проводимых муниципальных ярмарок в 2021 году в Томске можно ознакомиться на сайте мэрии.

Всего на территории Томска в 2020 году была организована работа 14 площадок для проведения круглогодичных и сезонных ярмарок общей вместимостью на 475 торговых мест. В целом было проведено 651 ярмарка по продаже сельхозпродукции, рассады, саженцев и 620 ярмарок по продаже продукции овощеводства и садоводства. Объем реализованной продукции на муниципальных ярмарках составил порядка 83,6 млн. рублей.

Функционирование площадок по продаже продукции овощеводства и садоводства в Томске начинается с 1 мая.