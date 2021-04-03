Погода в Томске 3 апреля 2021: снег и немного выше нуля

В Томской области опять снег и гололед, весна ожидается в понедельник. Возможно...

Как сообщили синоптики, 3 апреля в Томске погода будет облачная с прояснениями. Днем вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 5-14 м/с. Температура днем +1, +2 °С. На дорогах гололедица.

В регионе также ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северу местами умеренные, гололедные явления. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-19 м/с. Температура днем от +1 до +5 °С. На дорогах гололедица.