Приметы весны: еще 7 ледовых переправ и автозимник прекратили работу в Томской области

Погода становится теплее - в регионе прекращают свое действие ледовые переправы. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации Томской области, на севере региона, в Каргасокском районе, закрыт автозимник Каргасок – Сосновка – Восток и шесть расположенных на нем ледовых переправ (через реки Парабель у села Павлово, Пиго у села Ильино, Обь и Сосновская протока у села Сосновка, протоку Маля и новое русло протоки Маля).

Южнее, в Молчановском районе, закрыты обе полосы на ледовой переправе через реку Обь у села Могочино.

Действующие ледовые переправы в Парабельском, Каргасокском, Колпашевском, Тегульдетском и Александровском районах будут работать до 5 апреля.

Уточняется, что с информацией о действующих автозимниках и переправах желающие могут ознакомиться на сайте ОГКУ «Томскавтодор».