До 29 апреля могут остаться дома работающие пожилые жители Томской области старше 65 лет

У пожилых жителей Томской области есть законная возможность остаться дома на больничном

По информации портала администрации Томской области, которая была размещена сегодня, губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный штаб по предупреждению распространения COVID-19, подписал распоряжение. Он продлил режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет до 29 апреля. Это делается в регионе регулярно с начала пандемии коронавируса.

В соответствии с документом, работающие граждане старше 65 лет могут уйти на больничный по карантину новой коронавирусной инфекции на периоды со 2 по 15 апреля и с 16 по 29 апреля.

Как проинформировал управляющий Томским региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) РФ Дмитрий Панкратов, больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели предоставляют в ФСС.

Лист нетрудоспособности может быть оформлен, если работник не переведен на дистанционную форму работы, не находится в отпуске или на больничном по другому основанию, не находится на оплачиваемых выходных.