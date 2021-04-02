Жители Томска могут узнать подробности о проектах благоустройства общественных пространств

На сайте мэрии Томска можно познакомиться с проектами благоустройства, которые будут реализованы в этом году. Фото: сайт администрации Томска

Портал мэрии Томска сообщает, что на сайте администрации в разделе «Формирование современной городской среды» размещены проекты, в соответствии с которыми в этом году будут благоустроены 11 территорий городского значения.

Эти проекты поддержали более 80 тысяч участников рейтингового голосования.

Они были предложены архитекторами разных организаций, среди которых муниципальное «Проектно-сметное бюро», ТГАСУ, ИП Алексеев В.В., ИП Остроухова Н.П., ИП Чернышов М.В., ООО «Сибирский тендер» и др. Это позволило создать разнообразные проекты, насытить их новыми идеями.

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» помогла комплексно подойти к благоустройству таких значимых общественных пространств в Томске, как Лагерный сад, Березовая и Михайловская рощи, сквер Воинов-интернационалистов и др. Поэтапно в течение нескольких лет здесь были созданы современные рекреационные территории, ставшие местами притяжения горожан всех возрастов. В 2021 году работы на указанных объектах будут продолжены.

Так, на нижней террасе Лагерного сада проектом предусмотрены устройство парковой дорожки с щебеночным покрытием, озеленение вдоль пешеходной зоны, санитарная очитка территории.

В Михайловской роще запланированы устройство пешеходных дорожек с железобетонным и щебеночным покрытием, установка парковых скамеек, обновление зеленых насаждений, обустройство площадки для выгула собак, монтаж системы освещения.

В Березовой роще (мкр. Каштак) будет продолжено благоустройство дорожно-тропиночной сети, дорожки замостят тротуарной плиткой, для удобства жителей установят малые архитектурные формы. По предложению проектировщиков здесь будут высажены саженцы ивы сорта «Олимпийский огонь», березы повислой, дерена белого «Элегантиссима», серой спиреи в дополнении к существующему озеленению.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на платформе https://70.gorodsreda.ru/ томичи смогут выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Голосование продлится до 30 мая.