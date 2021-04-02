Томичка Алена Баранова взяла «бронзу» в финале чемпионата страны по лыжным гонкам

Девушка-лыжница занимается под руководством мамы-чемпионки. Фото: сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области

Как сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области, спортсменка Алена Баранов завоевала бронзовую медаль чемпионата России по лыжным гонкам. Состязания прошли в Тюмени на базе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

В турнире приняли участие 20 женских тандемов. Сибирский и Дальневосточный федеральный округ среди женщин представляли мастера спорта Алена Баранова и Вероника Степанова из Камчатского края. Спортсменки состязались в командном спринте свободным стилем.

В полуфинальном забеге команда СДВФО заняла 4 место, попав в финал, где завоевала бронзовую медаль.

Алена Баранова является воспитанницей Томской областной спортивной школы олимпийского резерва. Занимается под руководством Натальи Барановой.