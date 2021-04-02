COVID-19 отступает: в Томской области прекратил работу еще один респираторный госпиталь

Еще одно медучреждение региона перестало принимать больных коронавирусом

Очередное медучреждение региона возвращается к работе по своему профилю, сообщает портал администрации Томской области. Респираторный госпиталь, развернутый на базе томской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), закончил прием пациентов с COVID-19.

Ранее прекратили работу в формате ковидных госпиталей и вернулись к основной работе в Томске медико-санитарная часть (МСЧ) "Строитель", больница № 2, ЛОР-отделение горбольницы № 3, роддом № 4 и другие медучреждения.

Как проинформировал население главный врач БСМП Олег Попадейкин, пациенты стационара выписаны или переведены на долечивание в другие респираторные госпитали Томска. В учреждении проводятся завершающие мероприятия по обработке и дезинфекции оборудования и помещений.

Главврач добавил, что с середины этого месяца больница возобновит плановую и экстренную медицинскую помощь по профилю «травматология и нейрохирургия».

Больница скорой медицинской помощи была перепрофилирована в респираторный госпиталь 12 октября 2020 года. Здесь было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.