В Томской области ОМОН Росгвардии изучил взрывоопасное содержимое сейфа

В ходе обыска в сейфе компании была обнаружена взрывчатка и гранаты. Фото: сайт УФСВ нацгвардии РФ по Томской области

Как сообщил сайт УФС войск нацгвардии РФ по Томской области, инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии по Томской области изучила взрывчатые вещества и взрывные устройства. Они были обнаружены в сейфе коммерческой организации в ходе проведения осмотра места происшествия следователем СУ СК России по Томской области.

Осмотр проходил в рамках уголовного дела в отношении директора данной коммерческой организации.

Сотрудники спецподразделения Росгвардии, обследовав содержимое сейфа, установили степень опасности найденных предметов и передали их сотрудникам экспертно-криминалистического центра УМВД России по Томской области.