Коронавирус в Томске: +28 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано.

Сегодня, 2 апреля, в Томской области выявлено 28 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 445 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 27 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 350 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,13.

За последние сутки в стране выявлено 8 792 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 400 пациентов скончались, 9 832 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 563 056 человек, 99 633 скончались, 4 186 251 выздоровели.