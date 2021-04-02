«Зажги синим»: Томск присоединился к акции Международного дня распространения информации о проблеме аутизма

В этот день здания, скульптуры и даже природные объекты освещаются подсветкой синего цвета, который традиционно символизирует аутизм.

Сегодня, 2 апреля, по всему миру отмечается День распространения информации о проблеме аутизма. В знак солидарности и в рамках акции «Зажги синим», Томский областной краеведческий музей подсветит свое здание синей подсветкой. Синий цвет традиционно символизирует аутизм. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Помимо этого, музей проведет интерактивную программу «Привет, музей» для семей из ассоциации «Союз родителей детей-инвалидов, инвалидов с детства и детей с ОВЗ». Более 10 семей примут участие в мероприятии.

Впервые акция "Зажги синим" была запущена в 2005 году организацией Autism Speaks. Ее целью стало привлечение общественного внимания к проблеме аутизма и изменение отношения в обществе к людям, страдающим этим синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети.

Ежегодно, в этой акции принимают участие такие известные здания и сооружения, как пирамиды в Гизе, оперный театр в Сиднее, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскребы Нью-Йорка, Пизанская башня, которые подсвечиваются синим в знак солидарности.

В России с каждым годом все больше городов подсвечивают новые объекты. Томск участвует в этой акции уже второй год.

Справка "КП-Томск"

С 2007 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 2 апреля является Международным днем распространения информации об аутизме.

Расстройства аутистического спектра — это группа сложных расстройств развития мозга. Для этих расстройств характерны трудности в области социального взаимодействия и коммуникации, а также ограниченный и повторяющийся круг интересов и занятий.