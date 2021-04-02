В Томске, благодаря неравнодушным гражданам, нашли пропавшую девочку

С ребенком и родителями провели профилактическую беседу.

Вчера, 1 апреля, в 21.30 в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска пришло сообщение о пропаже 12-летней девочки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

На тот момент было известно, что юная томичка утром 1 апреля около 8.30 ушла из дома по улице Беринга и ее местонахождение было неизвестно. Правоохранители организовали поисковые мероприятия.

По словам полицейских, от неравнодушных граждан поступила информация, что похожую девочку видели в районе площади Южной областного центра. Во время проверки этой информации и нашлась пропавшая девочка. Ребенок был передан законным представителям и в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудниками полиции направлены материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района города Томска для принятия решения.