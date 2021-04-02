Томская область вошла в топ-10 регионов России по количеству геологов, которые ищут работу

Более 90% отметили, что предпочитают работать полный день и каждый второй готов к вахте.

4 апреля В России отмечается день геолога и в преддверии этого праздника аналитики hh.ru Сибирь проанализировали несколько тысяч вакансий для геологов, а также почти 7 000 резюме от соискателей в этой сфере, разместивших данные о себе с начала 2021 года. Томская область оказалась в топ - 10 регионов, где находится большая часть претендентов на должность геолога.

Средняя зарплата, которую обещают геологам в целом по стране, а также в регионах Сибири на данный момент – 70 000 рублей. А вот в 2020 году она составляла 75 000 рублей, и в Томской области предложения по зарплате были несколько выше – 82 500 рублей. В начале этого года работодатели повысили зарплатные предложения в вакансиях в среднем по РФ до 90 000 рублей, в области – до 100 000 рублей, что по-прежнему значительно превышает среднероссийские зарплатные предложения.

В большинстве случаев соискатели в данной сфере - мужчины (72%) и 87% из них находятся в возрасте от 25 до 40 лет с опытом работы от 3 до 6 лет. Более 90% отметили, что предпочитают работать полный день и каждый второй готов к вахте.

При этом, чаще всего работодателям требуются геологи на полный рабочий день (70%), а каждая третья вакансия предполагает вахтовый метод работы.