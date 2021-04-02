«Не наркотик, а полынь»: 29-летняя жительница Томской области пыталась продать марихуану подросткам

В начале октября 2020 года подсудимая встретила на улице компанию молодых людей в возрасте от 11 до 15 лет и предложила им употребить марихуану.

29-летнюю жительницу города Колпашева признали виновной в совершении преступлений, а именно в склонении к потреблению наркотиков и покушение на их незаконный сбыт. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Колпашевский городской суд Томской области признал 29-летнюю жительницу города, виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств), ч.3 ст.30, п.«б» ч.3 ст.2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)», - говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что в начале октября 2020 года подсудимая встретила на улице компанию молодых людей в возрасте от 11 до 15 лет и предложила им употребить марихуану. Подростки отказались, но несмотря на это, дальнейшие действия подсудимой свидетельствуют о склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков.

Также известно, что жительница региона в период с сентября по октябрь прошлого года собрала дикорастущую коноплю в значительном размере. Но при попытке продажи ее части была задержана полицией. У нее было изъято более 17 грамм наркотиков.

Во время суда, девушка вину не признала и заявила, что не знала возраст несовершеннолетних и продавала не наркотик, а вовсе полынь.

Прокурор пришел к выводу о невозможности исправления подсудимой в условиях, не связанных с изоляцией от общества. Согласившись с этой позицией, суд приговорил виновную к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.