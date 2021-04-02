В томском селе родители опасаются за жизнь своих детей из-за состояния местной школы

Ремонт кровли здания школы в Новониколаевке запланирован на летний период.

Вчера, 1 апреля, в соцсетях появилась информация о жалобах родителей, дети которых посещают школу в селе Новониколаевка Асиновского района. Они были обеспокоены состоянием учебного заведения и опасаются за жизнь своих детей. Люди писали, что в школе течет крыша, падает штукатурка, промокают стены и образовалась плесень.

В свою очередь, обладминистрация в своем telegram-канале опубликовала комментарий начальника департамента общего образования Ирины Грабцевич.

- В двухэтажной школе в нескольких местах потекла крыша из-за снеготаяния. Сейчас на место выехал глава района Данильчук Николай Александрович. Завтра в школе будут работать специалисты Роспотребнадзора. Они на месте сделают необходимые в таких случаях замеры и экспертизы, вынесут решение о возможности продолжения учебного процесса в здании, - сообщила Грабцевич.

Также она отметила, что в настоящее время власти рассматривают вариант перекрыть второй этаж и организовать занятия в две смены только на первом этаже школы. На сегодняшний день, в школе учится 128 детей, и по мнению Ирины Борисовны, количество учебных классов позволит это сделать.

Помимо этого, школьникам села Новониколаевка предлагают организовать автобус до соседней школы в Минаевке до конца учебного года. Но окончательное решение администрация района будет принимать только совместно с родителями.

Ирина Грабцевич уточнила, что ремонт кровли здания школы в Новониколаевке планируют на летний период.