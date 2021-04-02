Удачи, «Томь»: завтра наши футболисты проведут матч с «Акроном»

Наша "Томь" пока занимает 19 строку турнирной таблицы с 27 очками. Завтра она сыграет с футболистами из Жигулевска. Пусть томичи обыграют соперника! Фото Павла Беднякова.

Завтра, 3 апреля, команда "Томь" сыграет на выезде со сборной "Акрон", сообщает пресс-служба нашего фтбольного клуба. Матч 34 тура ОЛИМП-ФНЛ пройдет на стадионе "Кристалл" в Жигулевске в 18 часов по томскому времени.

Игру «Томи» и «Акрона» будут судить Сергей Чебан (Москва) - Денис Березнов (Москва), Андрей Кужелев (Пикалево); инспектор - Олег Соколов (Калининград); делегат - Игорь Крапивко (Московская область).

Добавим, по итогам уже состоявшихся матчей ФК "Томь" занимает 19 строчку турнирной таблицы, заработав 27 очков.