Поставку незаконных рентгенаппаратов выявили прокуратура и УФСБ в Томской области

По версии следствия, в томские медучреждения была осуществлена поставка двух рентгенографических аппаратов стоимостью 14 млн рублей каждый, не соответствующих требованиям технической документации.

Прокуратура Томской области совместно с региональным управлением Федеральной службы безопасности России провела проверку исполнения законодательства о закупках, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

- Установлено, что в рамках исполнения заключенных с учреждениями здравоохранения договоров была осуществлена поставка двух рентгенографических аппаратов стоимостью 14 млн рублей каждый, не соответствующих требованиям технической документации. Характеристики и комплектующие части поставленного оборудования имели признаки незарегистрированных медизделий, оборот которых запрещен законом, - отметили в ведомстве. - Материалы проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 2381 УК РФ (сбыт незарегистрированных медицинских изделий).

Добавим, в настоящий момент расследование уголовного дела находится под контролем региональной прокуратуры.