Эксперты: авиаперелеты по направлению Томск – Москва с 2019 года подорожали на 91%

Цены сравниваются с позапрошлым годом, поскольку 2020-й был непоказательным из-за пандемии.

Стоимость авиабилетов в некоторые города России с вылетом в апреле-июне выросла на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Это следует из данных агрегаторов для путешественников (Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip), на которые ссылается газета «Известия».

Так, билеты из Москвы в Томск подорожали на 91%, говорится в сообщении. Намного дороже стали авиаперелеты между столицей и Набережными Челнами (рост на 121%), Чебоксарами (на 46%), Ростовом-на-Дону (на 36%) и другими городами.

Также заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь (плюс 58%), из Новосибирска в Нижневартовск (плюс 41%). Стоимость авиабилетов из Москвы в Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск, Сыктывкар выросла на 30-36%. Более чем на 15% подорожали рейсы из столицы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, а также из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Цены сравниваются с позапрошлым годом, поскольку в 2020-м существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса, поясняют эксперты. Сегодня авиаперевозчики не могут удерживать тарифы на прежнем уровне из-за растущих затрат, низкой рентабельности и накопленного убытка 2020 года.