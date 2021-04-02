Погода в Томске 2 апреля 2021: снег, дождь и гололедица

"Уж тает снег, бегут ручьи..." Снег и вправду уже через пару-тройку дней начнет интенсивно сходить, дневной "плюс" станет заметнее - к воскресенью он может достичь 5-7 градусов. В субботу ожидаются осадки.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Днем вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем +2, +4 °С. На дорогах гололедица.

В регионе также ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северу местами умеренные, гололедные явления. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-19 м/с. Температура днем от +1 до +6 °С. На дорогах гололедица. В связи с этим ГИБДД рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию во время движения (гололедица, особенно в часы пик, может спровоцировать аварийно-опасную ситуацию). Пешеходам тоже важно быть предельно внимательными.