Мужчина в Томске после совместной выпивки не принял отказа женщины и избил ее

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Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, в Советском районе г. Томска ведомством утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 55-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Как установило дознание, в ноябре 2020 года мужчина познакомился на улице с женщиной, которую пригласил к себе домой в гости. Позднее к ним присоединился друг обвиняемого для совместного распития спиртных напитков. Когда гостья начала собираться домой, хозяин квартиры стал уговаривать ее остаться. После получения категоричного отказа обвиняемый возмутился и стал избивать потерпевшую кулаками по голове и лицу, причинив перелом челюсти и иные множественные травмы, относящиеся к вреду здоровья средней тяжести.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Советского судебного района г. Томска.