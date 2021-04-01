TikTok-проекты томского вуза отмечены наградами известной премии в «северной столице»

Проекты ТПУ, направленные на студентов в сети, отмечены в Санкт-Петербурге. Фото: сайт ТПУ

Как сообщает сайт Томского политехнического университета, 2 проекта управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ участвовали в премии ST.Petersburg Communications Award LOUD 2021 и получили там награды.

Специалисты из крупнейших российских компаний и pr-агентств признали лучшим студенческим проектом аккаунт ТПУ в TikTok, который создают студенты Медиацентра вуза. Призовое место также занял проект продвижения в СМИ и социальных сетях нового образовательного модуля по TikTok для студентов и предпринимателей, Премия ST.Petersburg Communications Award LOUD 2021 в этом году вручалась впервые. Ее жюри стали ведущие pr-специалисты Санкт-Петербурга и Москвы. Всего на премию было подано 64 заявки в 10 номинациях – это проекты, реализованные в разных регионах России. Два проекта Томского политех по итогам отбора прошли в шорт-лист.

TikTok – самое популярное и загружаемое приложение в мире в 2020 году. Эту площадку активно осваивают бизнес и эксперты и томский вуз.

Аккаунт Томского политеха, победивший в номинации «4Future: студенческий проект/мероприятие», был запущен всего четыре месяца назад. Над созданием контента для него работает команда студентов Медиацентра ТПУ. За это время аккаунт набрал более 7 тысяч подписчиков. Видео, создаваемое студентами, набирает до 350 000 просмотров. Суммарно у аккаунта 120 тысяч лайков. За первые месяцы своего существования аккаунт обогнал по числу подписчиков и просмотров каналы многих мировых вузов, в том числе и Кембриджа.

Проект продвижения в СМИ нового образовательного модуля по TikTok в магистерской программе «Цифровой маркетинг», реализуемой в Школе инженерного предпринимательства, забрал бронзу в номинации «WOWReach: самый виральный информационный повод». Стратегия продвижения была построена на работе в первую очередь с неформальными каналами – социальными сетями и мессенджерами.