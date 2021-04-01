Малышки-шахматистки из Томской области завоевали два призовых места на турнире СФО

Малышки из Томской области прекрасно играют в шахматы Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщил сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области, в Алтайском крае состоялось первенство Сибири по шахматам для детей до 8 лет.

В турнире приняли участие 65 мальчиков и девочек со всего СФО. Команду нашего региона представляли 6 шахматистов из Томска, Северска и Томского района. «Серебро» среди девочек завоевала Аделина Абасова, ее сестра Дарина взяла «бронзу». Тренирует девочек Андрей Кириллов.

В состязаниях среди мальчиков неплохие шансы занять призовое место имел Тимофей Мартюшев (Томский район), но он оказался на 6 месте. Ниже его в турнирной таблице оказались представители Северска Алексей Васильев, Никита Казин и Павел Редчиков, они также показали неплохие результаты. Это первый успех томичей на первенстве Сибири до 9 лет с 2013 года.