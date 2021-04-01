В Томске торговые точки установили самые высокие цены в Сибири на говядину и вареную колбасу

Цены на колбасу и говядину на томских прилавках "кусаются"

Специалисты Томскстата сравнили ценники на самые востребованные продукты питания в магазинах и на рынках в центрах регионов Сибири и в Томске. Были проанализированы средние цены на продовольственные товары.

По данным Томскстата, в Томске самые низкие цены в СФО на картофель (35,31 руб.), масло сливочное (487,85 руб.) и сметану (179,25 руб.). Курятина и яйца продаются по средней по региону цене. А вот ценники на говядину (391,69 руб.) и вареную колбасу (440, 13 руб.) на томских прилавках рекордно высокие