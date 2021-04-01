В Томске после погони пьяный водитель был задержан полицией и получил 7 суток ареста

Нетрезвых водителей на дорогах Томской области все еще хватает. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Рано утром сотрудники Госавтоинспекции, находящиеся на дежурстве на улице Пушкина, 32 в Томске, заметили автомобиль ВАЗ 21140. На глазах полицейских водитель машины не выполнил требование дорожного знака «Движение направо» и повернул в другую сторону.

В ходе погони водителю неоднократно было предложено остановиться, но он, игнорируя требования сотрудников полиции, продолжал движение. За время преследования, скрывающийся шофер своими действиями неоднократно подвергал опасности других участников движения, грубо нарушая правила дорожного движения.

На улице Говорова, 48 автомобиль нарушителя был заблокирован. После этого шофер выбежал из автомобиля и попытался скрыться, но был задержан инспекторами.

38-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего в отношении него была применена физическая сила и спецсредства. При общении с водителем инспекторы обратили внимание на внешние признаки опьянения. Позже состояние алкогольного опьянения было подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

В отношении гражданина собраны материалы об административных правонарушениях.

За неповиновение стражам правопорядка нарушителю судом назначено наказание в виде семи суток административного ареста. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.