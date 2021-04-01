Средняя стоимость жилого «квадрата» в Томской области во втором квартале вырастет на 2,6%

Нормы стоимости жилья, утвержденные Минстроем, отличаются от реальных рыночных цен на квартиры. Фото: Фото автора.

Со 2 апреля вступает в силу приказ Минстроя России о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на второй квартал 2021 года.

В Томской области стоимость квадратного метра жилья по сравнению с первым кварталом увеличилась на 2,6%, – до 47 741 тыс. руб. В Сибирском федеральном округе самое дорогое жилье находится в Новосибирской области (51 428 руб., рост на 3,7%). Также на 3,7% подорожал «квадрат» в Республике Тыва (до 49 497 руб.), Красноярском крае (до 48 585 руб.), Иркутской области (до 50 362 руб.), Кемеровской области (до 42 134 руб.). Незначительно увеличилась средняя стоимость в Алтайском крае и Республике Хакасия, и только в Республике Алтай этот показатель не изменился.

Как сообщает Единый ресурс застройщиков, самый дорогой «квадрат» жилья традиционно зафиксирован в Москве: его стоимость выросла на 3,7%, составив 122 636 руб. По России в целом наибольший рост – на 5,28% – произошел в Амурской области, где стоимость квадратного метра во втором квартале вырастет до 82 266 руб.

Поясним, что нормы средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья применяются для расчета размеров социальных выплат категориям граждан, предоставляемым им на приобретение либо строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.