Коронавирус унес жизни еще трех томичей

Сегодня выявлено еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сегодня, 1 апреля, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 359 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

Также сегодня выявлено еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 31 417 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 29 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 323 человек

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 19,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,03.

За последние сутки в стране выявлено 9 169 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 383 пациента скончались, 10 247 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 554 264 человека, 99 233 скончались, 4 176 419 выздоровели.