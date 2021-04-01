Почти половина томских работодателей не требуют диплом о высшем образовании

Документ о законченном высшем образовании точно потребуют 26% работодателей.

Исследователи сервиса Зарплата.ру изучили влияние наличия высшего образования на карьерные возможности жителей Томской области. В опросе приняли участие 2 тыс. компаний, в результате которого удалось выяснить в каких сферах наличие диплома о высшем образовании является обязательным условием.

Так, документ о законченном высшем образовании точно потребуют 26% работодателей. Только выпускников вузов берут в медицине, госслужбе, педагогике и науке. Также инженерные специальности в сфере проектирования, промышленности, строительства, транспорта, машиностроения и высокоточного производства предполагают наличие диплома технического вуза.

Исследование показало, что обычно сотрудников с профильным высшим образованием ищут медицинские и образовательные учреждения, промышленные предприятия, производственные и строительные компании. На сегодняшний день, больше всего в регионе нуждаются во врачах (29%). Кардиологам, урологам и врачам УЗИ-диагностики готовы платить более 100 тыс. рублей.

Во время опроса, 31% работодателей заявили, что им сегодня более важны опыт, компетенции и навыки кандидата, чем законченное образование. В первую очередь это касается новых профессий, которым еще не обучают в традиционных вузах – в основном они относятся к IT и сфере digital: проджект и продакт-менеджеры, дата-сайентисты, дизайнеры UI/UX, SMM-менеджеры, таргетологи, директологи, продюсеры онлайн школ, администраторы соцсетей.

Ранее Томскстат сообщал, что в 2020 году в Томской области численность человек, получающих высшее образование составила 57.6 тыс. из 81.8 тыс. общей численности студентов, а только 24.2 тыс. обучались в средних профессиональных образовательных организациях.