Весенний призыв: Томская область планирует направить на срочную службу более 600 парней

В 2020 году 25 томичей уклонились от прохождения службы в армии.

Сегодня, 1 апреля по всей России, а также и в Томской области, стартовал весенний призыв, который продлится до 15 июля. Регион в 2021 году планирует направить на срочную службу в армию более 600 парней 1994 - 2003 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Военкоматы и призывные комиссии уже готовы приступить к работе по медицинскому освидетельствованию парней - новобранцев. В 2020 году среди основных медицинских противопоказаний к службе у томичей были отмечены болезни костно-мышечной системы.

По словам замначальника облдепартамента здравоохранения Натальи Метелевой, в минувший осенний призыв отсрочку от армии по состоянию здоровья получили 24 процента из более пяти тысяч обследованных. Она отметила, что число призывников с категорией «А» в сравнении с 2019 годом снизилось на 1,6 процента.

Высокие показатели годности призывников продемонстрировали Томский, Асиновской и Кривошеинские районы, а самые низкие - Бакчарский, Кожевниковский район и Стрежевой.

Также сообщается, что целевой отбор в научные роты уже прошли 15 призывников 2021 года. Профподготовку по специальностям водителей категории «С» и водителей-парашютистов продолжит региональный филиал «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России».

Весной 2020 года на срочную службу из региона отправились также более 600 томичей, а порядка 25 человек уклонились от прохождения службы в армии.