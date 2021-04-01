Эксперт: переболевшим COVID-19 томичам нельзя лететь в жаркие страны

Специалист советует постоянно консультироваться с врачом и следить за своим здоровьем, чтобы избежать осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жаркий климат, долгие перелеты и акклиматизация могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы у переболевших коронавирусом. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова в интервью «Известиям». По ее словам, такие поездки нужно отложить.

– Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией, – сообщила эксперт.

Также, по ее словам, на здоровье скажется и горный климат. Перед поездкой специалист советует проконсультироваться с врачом.

– Это не значит, что нужно сидеть и бояться всю оставшуюся жизнь тромбоза. Надо заниматься своим здоровьем, посещать врача терапевта, пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины, задавать им вопросы, – пояснила она.

Галина Иванова добавила, что дыхательная функция у переболевших ковидом восстанавливается только через 12 недель. Поэтому также она советует гражданам делать дыхательные упражнения.