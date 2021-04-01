Больницы Томской области возобновляют проведение диспансеризации и профосмотров

Все обследования будут проводиться с соблюдением противоэпидемических требований. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля в поликлиниках и больницах Томской области возобновляется проведение диспансеризации и профилактических медосмотров. Ранее они были приостановлены из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения региона.

– Диспансеризация будет проводиться по предварительной записи в будние дни с соблюдением противоэпидемических требований. В некоторых медорганизациях ее можно будет пройти по «семейному графику» – в вечернее время и выходные. Сотрудники будут обзванивать пациентов, подлежащих диспансеризации, чтобы сформировать график посещения в удобное для них время, – говорится в сообщении.

Добавим, что диспансеризация проходит в два этапа. Первый включается в себя анкетирование, общий анализ крови, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, маммографию у женщин, смотровой кабинет, анализ на раннее выявление онкологии, осмотр у терапевта. На втором этапе обследование проходит у узких специалистов по показаниям.

В облздраве также отметили, что переболевшие ковидом пациенты могут пройти осмотр только после полного выздоровления и отсутствия симптомов.