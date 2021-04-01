Вниманию томичей: упрощенный порядок регистрации безработных продлен по 31 июля 2021 года

Максимальное пособие по безработице для российских граждан сейчас составляет 12 130 рублей. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости по 31 июля 2021 года. Решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидобстановки и специфики региональных рынков труда, сообщает официальный портал government.ru.

– Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем, – говорится в сообщении. – Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу. Такие временные правила были введены из-за коронавируса в начале апреля 2020 года.

Максимальное пособие по безработице в России сейчас составляет 12 130 руб., минимальное – 1 500 руб. Граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 руб., а последующие три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 руб.