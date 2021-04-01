Еще одна ледовая переправа закрыта в Томской области

До двух и шести тонн понижена нагрузка на нескольких переправах Томской области. Фото: Николай Александров

Ледовая переправа через реку Чая у села Гришкино в Чаинском районе закрыта. Также снижена максимальная транспортная нагрузка еще на нескольких переправах в Парабельском районе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– До двух тонн понижена нагрузка на переправах через реки Полой, Обь и протоку реки Обь на автодороге Парабель – Нарым – Луговское, до шести тонн – на переправе через реку Парабель у села Новиково на автодороге Парабель – Новиково – Кедровый, – говорится в сообщении.

Уточняется, что грузоподъемность устанавливается в зависимости от несущей способности льда. При передвижении по ним нужно соблюдать нормы и требования информационных знаков.