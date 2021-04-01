Томичи могут подать заявления на детские пособия в новом размере

Размер детского пособия может быть пересмотрен в зависимости от доходов семьи.

Заявления на выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в новом размере можно подать с апреля по декабрь 2021 года. Если доходы семьи не достигают прожиточного минимума, то размер пособия может быть пересмотрен, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что сейчас ежемесячный размер выплат на детей составляет 6 463,5 рубля – это 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

– Если семья получает пособие в базовом размере, а среднедушевой доход семьи с учетом этой суммы не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75% прожиточного минимума (9 695,25 рубля). Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100% (12 927 рублей), – говорится в сообщении.

В случае положительного решения, томичам сделают перерасчет с 1 января 2021 года, если в этот срок семья получала выплаты.

Напомним, что детские пособия назначаются жителям, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи. Подать заявление можно на портале Госуслуги или по предварительной записи в центрах соцподдержки и в МФЦ.