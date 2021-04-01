Сотрудники полиции обнаружили два игорных заведения в Томске

Во время спецоперации в заведениях было 15 посетителей и семь сотрудников персонала.

Полицейские обнаружили две организации, занимающиеся незаконным проведением азартных игр. Сотрудники уже изъяли оборудование и установили предполагаемых организаторов, уголовное дело пока не возбуждено, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– В Томске в рамках оперативных мероприятий полицейскими установлено, что в помещении остановочного комплекса, расположенного по улице Красноармейская, а также в административном здании по переулку Плеханова областного центра организовано незаконное проведение азартных игр с использованием игорного оборудования, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции изъяли 38 системных блоков, видеорегистратор, три покерных стола, роутеры, 316 покерных фишек, лотерейный барабан, а также деньги и документацию.

Сейчас предположительно установлены организаторы незаконной деятельности, материалы будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела.