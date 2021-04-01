Нарушения санитарных норм были выявлены в 121 томском учреждении для детей в 2020 году

По итогам проверок экспертов двум учреждениям пришлось временно приостановить работу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок организаций для детей и подростков выявили 121 нарушение санитарных норм в 2020 году. Это 68,4%, в 2019-м было 71,5%. В учреждениях не соблюдались правила содержания помещений и организации питания, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

– Наиболее распространенными являются нарушения в части санитарного содержания помещений, соответствие мебели ростовым параметрам детей, проведение профилактических прививок сотрудников. При организации питания имело место несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, отступление от утвержденного примерного меню, нарушения при отборе и хранении суточных проб, – говорится в сообщении.

Также эксперты проверили качество питьевой воды – было взято 968 проб, из них не соответствовало показателям 0,8%

Добавляется, что все организации были привлечены к административной ответственности. Также 37 дел были направлены в суд из-за несвоевременного исполнения предписаний, еще два учреждения временно приостановили деятельность.