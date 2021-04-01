Жители Стрежевого Томской области стреляли из окна многоэтажки из автоматов

В квартире у мужчины оказалось два автомата, шесть магазинов и семь коробок с холостыми патронами. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сообщение о громких хлопках поступило в дежурную часть в г. Стрежевой 30 марта. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что местный житель показывал оружие гостям, затем они решили несколько раз выстрелить, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– В ходе проверки полицейскими установлено, что хозяин квартиры жилого дома в четвертом микрорайоне показал гостям имеющейся у него охолощенный автомат Калашникова, после чего молодые люди произвели несколько выстрелов в открытое окно, – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции изъяли два охолощенных автомата, шесть магазинов и семь коробок с холостыми патронами. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.