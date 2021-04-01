Прогноз погоды в Томске 1 апреля: ветер и плюсовая температура

Новый месяц весны встречает томичей плюсовой температурой, но снег с дождем еще возможен.

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня, 1 апреля, в Томской области ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

– В отдельных районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедно-изморозевые явления, – говорится в прогнозе.

В областном центре без существенных осадков. Температура воздуха составит +1…+3°С, по региону +3…+8°С, местами ожидается -2°С.