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Спорт31 марта 2021 15:48

Команда борцов из Томской области взяла три медали всероссийского юношеского турнира

Честь региона защищали борцы из города Северска и Первомайского района
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Томские борцы-юниоры защитили спортивную честь региона

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Новоалтайске прошел 50-й Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Григорьева. Томские борцы завоевали два «серебра» и «бронзу», сообщает портал администрации региона.

За медали боролись более 170 спортсменов. Честь Томской области защищали борцы из Северска и Первомайского района.

Северчанин Клим Халин занял третье место в весовой категории 80 кг, Максим Паненков из Северска стал вторым в весовой группе 110 кг. Еще одно «серебро» в весовой категории 120 кг завоевал спортсмен из Первомайского района Сергей Козырев.

Спортсмены тренируются под руководством Олега Ерошкина, Вячеслава Лузина, Валентина Шувалова и Артемия Абсалихова.