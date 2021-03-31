Команда борцов из Томской области взяла три медали всероссийского юношеского турнира

Томские борцы-юниоры защитили спортивную честь региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Новоалтайске прошел 50-й Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Григорьева. Томские борцы завоевали два «серебра» и «бронзу», сообщает портал администрации региона.

За медали боролись более 170 спортсменов. Честь Томской области защищали борцы из Северска и Первомайского района.

Северчанин Клим Халин занял третье место в весовой категории 80 кг, Максим Паненков из Северска стал вторым в весовой группе 110 кг. Еще одно «серебро» в весовой категории 120 кг завоевал спортсмен из Первомайского района Сергей Козырев.

Спортсмены тренируются под руководством Олега Ерошкина, Вячеслава Лузина, Валентина Шувалова и Артемия Абсалихова.