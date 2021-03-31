Житель Томской области украл мобильный телефон в новосибирском аэропорту Толмачево

Житель Томской области думал тихо "увести" телефон у соседа-пассажира в новосибирском аэропорту Толмачево. Фото: сайт управления на транспорте МВД России по СФО

В международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) имени А.И. Покрышкина транспортные полицейские раскрыли кражу, в которой подозревают 47-летнего жителя Томской области, транзитом возвращавшегося домой из Москвы, сообщает сайт управления на транспорте МВД России по СФО.

После прилета в Новосибирск мужчина в компании приятеля ожидал рейсовый междугородний автобус и обратил внимание, что сидевший рядом пассажир оставил мобильный телефон. Дождавшись, когда окружающие разойдутся, подозреваемый пересел на соседнее место и забрал электронное устройство себе.

Спустя несколько минут владелец телефона вернулся, искал его и даже расспрашивал возможных очевидцев кражи, среди которых был и подозреваемый.

После обращения за помощью к транспортным полицейским сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево установили личность причастного к хищению и задержали его.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.