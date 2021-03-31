В прошлом году АПК Томской области экспортировал продукции на 49,8 млн долларов

Томская область все больше кормит соседние страны своими продуктами

С начала 2021 года аграрные предприятия Томской области экспортировали на мировой рынок продукции на сумму более 14,73 млн долларов, сообщает портал администрации региона.

По-прежнему существенную долю в объеме экспорта занимает масложировая продукция (экспортировано на 5,59 млн долларов) и свинина (4,68 млн долларов). Рапсовое масло томские экспортеры реализуют в Китай, свинину – в Монголию и Вьетнам.

Кроме того, предприятия региона поставили на внешний рынок зерновые (гречиху, просо, семена канареечника) на 228,4 млн долларов, мороженое (58,3 млн долларов), пиво солодовое (174 тыс. долларов), а также орехи, пшеничную муку, мучные кондитерские изделия, замороженные овощи, бобовые и др.

Продукцию томского агропрома закупают Китай, Казахстан, Монголия, Чехия, Литва, Болгария, Вьетнам, Беларусь, Киргизия и другие государства.

В прошлом году предприятия АПК Томской области экспортировали на мировой рынок продукции на сумму 49,8 млн долларов, что в 1,6 раза выше планового значения регионального проекта «Экспорт продукции АПК нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Плановые показатели, установленные нацпроектом на 2021 год, составляют 39,3 млн долларов. За первый квартал сельхозпроизводители выполнили план на 37,4%. Ключевыми экспортерами региона в сфере АПК по-прежнему остаются компании «Сава», «Томские мельницы», «Сибагро», «Межениновская птицефабрика».