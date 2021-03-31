Выросло число томичей, не планирующих досрочно погашать ипотеку

Полностью закрыть жилищный кредит раньше срока рассчитывает 41% респондентов.

Райффайзенбанк провел исследование и выяснил, что за прошедший год выросла доля россиян, не планирующих досрочное погашение ипотеки.

Сегодня 8% респондентов не планируют досрочно выплачивать жилищный кредит. Главным образом потому, что нет такой возможности (66%). Однако почти треть (29%) респондентов не знает, зачем выплачивать ипотеку раньше срока. Годом ранее только 5% опрошенных не планировали полное или частичное досрочное погашение. Тогда у 75% респондентов не было на это средств, а почти четверть (22%) не знала, зачем это надо.

Больше половины томичей, которые в ближайший год планируют приобретать недвижимость, собираются частично досрочно погасить ипотеку. Для 54% из них в таком случае важнее уменьшение срока действия договора, чем суммы ежемесячного платежа. Полностью закрыть жилищный кредит раньше срока рассчитывает 41% респондентов.

- То, что почти половина опрошенных рассчитывает закрыть ипотеку раньше срока, говорит о возросшей платежной дисциплине. Согласно результатам наших исследований, в среднем ипотечный кредит берут на 15 лет, а выплачивают за 7. Играет важную роль и то, насколько легко внести досрочный платеж. Раньше клиентам приходилось ехать в офис и подписывать дополнительные соглашения. Теперь в интернет-банке можно досрочно погасить ипотечный кредит или оформить частичное досрочное погашение, а затем рассчитать новый график платежей, - отмечает Наталия Мегиль, директор офиса Райффайзенбанка в Томске.

По данным аналитиков Эксперт РА, в 2020 году средние сроки кредитования показали рост – за 2020-й средний срок ипотечного кредита увеличился более чем на полгода, до 18,8 года. Более длинные сроки кредитования позволяют ограничить увеличение долговой нагрузки и сформировать комфортный график погашения на фоне роста среднего размера кредита. Существенно увеличилась доля кредитов сроком от 20 до 25 лет – с 23 до 28 %, в основном за счет сокращения наиболее популярного сегмента срочностью от 10 до 20 лет.

В онлайн - опросе приняли участие более тысячи жителей десяти городов, которые планируют приобрести недвижимость в ближайший год. Это мужчины и женщины (48% и 52% соответственно), большинство из которых старше 26 лет и зарабатывают в месяц от 30 до 60 тысяч рублей (54%).