Жителю Томской области грозит 10 лет тюрьмы за организацию экстремистского объединения

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд, а задержанный мужчина заключен под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению жителя Северска в организации деятельности запрещенного религиозного объединения. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

– По версии следствия, обвиняемый, с июля 2018 года по июль 2020 года в ЗАТО г. Северск Томской области организовал деятельность местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы», заведомо зная о запрете ее деятельности, – говорится в сообщении.

Добавляется, что объединение проводило закрытые собрания, выступления и богослужения, а также распространяла экстремистскую литературу и пыталась вовлечь новых участников.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, а задержанный заключен под стражу. По закону ему грозит до 10 лет лишения свободы.