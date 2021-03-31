Коронавирус в Томске: +31 новый случай заражения

Еще 24 жителя региона смогли выздороветь от COVID-19, летальных случаев за сутки не установлено. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 31 марта, в Томской области выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 387 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 24 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 294 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 16,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,89.

За последние сутки в стране выявлено 8 275 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 408 пациентов скончались, 10 176 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 545 095 человек, 98 850 скончались, 4 166 172 выздоровели.