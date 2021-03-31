Пассажир рейса Москва – Томск угрожал взорвать самолет из-за просьбы надеть маску

Пассажиров рейса пересадили на другой самолет; из-за происшествия он прилетел в Томск на полтора часа позже. Фото: Виктор Гусейнов

Мужчина устроил дебош в самолете, который отправлялся из Москвы в Томск. Он отказался надевать маску и пригрозил устроить взрыв. Пассажиров рейса пришлось пересаживать на другое воздушное судно, сообщает агентство РИА Новости.

– На борту самолета компании «Аэрофлот» рейсом Москва – Томск в аэропорту Шереметьево сегодня оказался пассажир, предположительно, в алкогольном опьянении. Он отказывался надевать защитную маску и стал угрожать взрывом, – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан, его передали полиции. Из-за происшествия пассажиров пришлось пересадить на другой самолет.

Согласно информационному табло томского аэропорта, этот рейс из Москвы должен был прилететь в Томск в 07:20 по местному времени, однако задержался на полтора часа.