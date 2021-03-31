Суд обязал властей с. Молчаново Томской области прекратить загрязнение почвы сточными водами

Анализ воды показал превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель села Молчаново Томской области обратился в прокуратуру района по поводу сброса сточных вод в поселении. Специалисты провели проверку и выяснили, что вода поступала из системы централизованной канализации. Анализ выявил превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ, сообщается на сайте прокуратуры региона.

– Однако действенных мер, позволяющих исключить загрязнение почвы, органом местного самоуправления, являющимся их собственником, не принималось. В этой связи прокуратура района в судебном порядке потребовала организовать надлежащее водоотведение, исключающее загрязнение почвы, – говорится в сообщении.

Добавляется, что суд в полном объеме удовлетворил исковые требования. Акт в законную силу пока не вступил.