Томичам о коронавирусе: эксперты оценили возможность третьей волны

Как говорят ученые, у многих россиян уже выработался иммунитет к коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили о возможной третьей волне COVID-19 в России. Однако другие эксперты считают, что она вряд ли наступит, т.к. у многих жителей выработался иммунитет. Об этом сказал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Также он отметил, что в России быстро растет число переболевших и вакцинированных, поэтому ожидать большого объема новых случаев не стоит.

Ранее замглавы Минздрава Татьяна Семенова сообщила о возможной третьей волне COVID-19 в стране. По ее словам, об этом свидетельствуют высокие показатели заболеваемости в некоторых субъектах РФ и в крупных городах.

По последним данным, в России коронавирусом заболели 4 536 820 человек, 98 442 умерли, 4 155 996 выздоровели. За последние сутки, 30 марта, в стране было выявлено 8 277 новых случаев заболевания.