Медик из Северска Томской области получила звание заслуженного врача России

Врач из Северска проработала с беременными почти 30 лет, 25 из них – в родильном зале.

Заведующая акушерским отделением перинатального центра Северской клинической больницы Ольга Тривоженко получила почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Приказ подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Ольга Васильевна посвятила работе с беременными почти 30 лет, из них 25 лет – в родильном зале, где помогла появиться на свет малышам 25 тысяч рожениц, – говорится в сообщении.

Также добавляется, что врач приняла около ста младенцев с экстремально низкой и очень низкой массой тела – сейчас они растут здоровыми детьми. Кроме того, отмечается, что Ольга Тривоженко владеет всеми методами родовспоможения, интегрировав в практику «вертикальные роды», новые методы операций.