Вниманию томичей: власти продолжат сдерживать цены на сахар и подсолнечное масло

Из социально значимых продуктов питания цены регулируются только на постное масло и сахар-песок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщил 30 марта официальный портал government.ru.

Речь идет о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. С 20 декабря 2020 года они фиксируют стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей, одного литра масла – на уровне 95 и 110 руб. соответственно. Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов.

– Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством России. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен, – говорится в сообщении.

Как ранее поясняли в Управлении федеральной антимонопольной службы, в отдельных районах Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера власти могут самостоятельно устанавливать предельные цены с учетом повышающих коэффициентов. Томская область входит в этот перечень, поэтому сахар-песок и растительное масло в торговых точках могут быть дороже установленной стоимости.

Напомним, в Томском УФАС работает горячая линия по вопросам повышения цен на социально значимые продукты и товары: телефон 51-65-97.